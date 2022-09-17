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17 сентября, 08:30

Украинские войска обстреливают белгородское село Красный Хутор

Жительница белгородского села Красный Хутор пострадала при обстреле ВСУ

Вооружённые силы Украины открыли огонь по селу Красный Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трёх домовладениях", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, есть сообщения об одной пострадавшей жительнице, к ней выехала бригада медиков, уточнил глава области.

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Красный Хутор не впервые подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Последний раз удары были зафиксированы 15 сентября. Повреждения зафиксированы в 14 домовладениях, но из местных жителей никто не пострадал.

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Артур Лапсаков

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