Украинские войска обстреливают белгородское село Красный Хутор

Вооружённые силы Украины открыли огонь по селу Красный Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в трёх домовладениях", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, есть сообщения об одной пострадавшей жительнице, к ней выехала бригада медиков, уточнил глава области.