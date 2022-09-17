За сутки в России ковидом заразились 58 305 человек

В России за прошедшие сутки выявили 58 305 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Вылечились за 24 часа 49 962 пациента, также зафиксировано 110 летальных исходов.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 20 382 344 заражения ковидом, вылечилось 19 344 838 граждан, скончалось 385 944 человека.