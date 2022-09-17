Коронавирус научился бить по психике

Постковидный синдром может проявляться и в виде психических проблем. Чаще это встречается у тех, кого перед заражением ковидом беспокоили депрессия, тревожность, стресс, страх одиночества. Об этом рассказал иммунолог Владимир Болибок.

"Само понятие постковидного синдрома до конца не определено. Обычно в него входит перечень ментальных и соматических проблем, а также общие симптомы, такие как слабость, усталость, пониженная работоспособность. Это очень сложная и обширная проблема", — отметил Болибок в интервью "Вечерней Москве".

Он пояснил, что коронавирус активизирует болезни, которые уже имеются у человека. Ковид переводит их из субклинического течения в явно выраженную клинику. Врач также рассказал, что его пациенты часто жалуются на умственные проблемы. Например, у людей может ухудшаться память, что мешает их работе.

"Например, одна из моих пациенток после коронавируса не может складывать простые цифры в уме, хотя раньше для неё не составляло труда прибавить трёхзначные. Если у человека до заражения наблюдалась депрессия или тревожность, после выздоровления эти болезни будут прогрессировать", — рассказал врач.