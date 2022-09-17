Президент ЮАР высказал Байдену возмущение

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на встрече с лидером США Джо Байденом заявил ему о несправедливости наказания Африки за её связи с Россией. Об этом журналистам рассказал сам Рамафоса.

Он пояснил, что на той встрече назвал "предметом обеспокоенности" обсуждаемый в Соединённых Штатах проект закона "О противодействии злонамеренным российским действиям".

"Если законопроект будет принят, он маргинализирует Африку, потому что будет складываться впечатление, что Африку наказывают за то, что у неё есть такой партнёр, как Россия", — сказал Рамафоса.

Политик счёл этот документ неуместным. Он напомнил, что большинство африканских стран привержены политике неприсоединения. Наказывать же их "просто за связи с Россией" было бы несправедливо, подчеркнул президент ЮАР.

Рамафоса не уточнил, просил ли он Байдена помешать принятию этого документа. По поводу ситуации на Украине — он выступил за скорейшее урегулирование конфликта путём "диалога и переговоров".