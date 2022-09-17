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17 сентября, 08:23

Далина переизбрали на пост президента Международного союза биатлонистов

Действующего президента Международного союза биатлонистов (IBU) шведа Олле Далина переизбрали на новый срок в ходе конгресса в Зальцбурге. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вице-президентом IBU переизбран чех Иржи Гамза. Как и Далин, он был единственным кандидатом на этот пост.

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Далину 68 лет. Он возглавляет IBU c 2018 года. До этого скандинав был вице-президентом организации.

Ранее Лайф сообщал, что конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от участия в международных стартах под своей эгидой. Напомним, в марте было приостановлено членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

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IBU

Роман Фейгин

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