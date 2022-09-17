Далина переизбрали на пост президента Международного союза биатлонистов

Действующего президента Международного союза биатлонистов (IBU) шведа Олле Далина переизбрали на новый срок в ходе конгресса в Зальцбурге. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вице-президентом IBU переизбран чех Иржи Гамза. Как и Далин, он был единственным кандидатом на этот пост.