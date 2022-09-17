Далина переизбрали на пост президента Международного союза биатлонистов
Действующего президента Международного союза биатлонистов (IBU) шведа Олле Далина переизбрали на новый срок в ходе конгресса в Зальцбурге. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Вице-президентом IBU переизбран чех Иржи Гамза. Как и Далин, он был единственным кандидатом на этот пост.
Далину 68 лет. Он возглавляет IBU c 2018 года. До этого скандинав был вице-президентом организации.
Ранее Лайф сообщал, что конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от участия в международных стартах под своей эгидой. Напомним, в марте было приостановлено членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.
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