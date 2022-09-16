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16 сентября, 13:28

Глава СБР сообщил, что Россию поддержал "лидер мирового биатлона"

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал журналистам, что незадолго до старта конгресса IBU РФ поддержала страна – лидер мирового биатлона, но не сказал, какая именно.

"У меня есть предположения, какие страны нас поддержали, но не буду пока это озвучивать. Могу сказать, что у меня был звонок от страны – лидера мирового биатлона, не середняка. После нашего письма в IBU мне позвонили и выразили поддержку и понимание. Они сегодня не выступали, я могу их понять, но для меня это хороший знак", — заявил Майгуров.

Глава СБР также уверен, что санкции со стороны IBU никак не повлияют на развитие биатлона в нашей стране. Для этого организация проделывает большую работу по разным направлениям.

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Ранее Лайф сообщал, что конгресс IBU продлил отстранение российских биатлонистов от участия в международных стартах под своей эгидой. Напомним, в марте IBU приостановил членство в организации Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона.

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Шамиль Гаджиев

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