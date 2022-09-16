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16 сентября, 18:48

Дома разрушены, машины всмятку: Последствия удара ВСУ по городу в Белгородской области сняли на видео

Опубликовано видео последствий удара ВСУ по городу Валуйки Белгородской области

Опубликованы кадры с последствиями ракетного удара ВСУ по приграничному городу Валуйки Белгородской области. Видео появилось в распоряжении телеканала "360".

Последствия ракетного удара ВСУ по городу Валуйки Белгородской области. Видео © Телеканал "360"

На кадрах видны многочисленные разрушенные дома и сгоревшие автомобили. По словам местных властей, с понедельника строители начнут восстанавливать жилые здания. Сейчас многие жители покидают город.

Очевидцы сняли на видео обстрел города Валуйки в Белгородской области

Очевидцы сняли на видео обстрел города Валуйки в Белгородской области

Ранее, напомним, Валуйки были обстреляны ВСУ в ночь на 16 сентября. Сработала система ПВО, но есть разрушения на земле. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки погиб один мирный житель, повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города, которое, по последним данным, уже удалось восстановить.

Обложка ©

Кадр из видео Телеканал "360"

Наталья Исакова

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