Дома разрушены, машины всмятку: Последствия удара ВСУ по городу в Белгородской области сняли на видео

Опубликованы кадры с последствиями ракетного удара ВСУ по приграничному городу Валуйки Белгородской области. Видео появилось в распоряжении телеканала "360".

На кадрах видны многочисленные разрушенные дома и сгоревшие автомобили. По словам местных властей, с понедельника строители начнут восстанавливать жилые здания. Сейчас многие жители покидают город.