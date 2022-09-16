Дома разрушены, машины всмятку: Последствия удара ВСУ по городу в Белгородской области сняли на видео
Опубликовано видео последствий удара ВСУ по городу Валуйки Белгородской области
Опубликованы кадры с последствиями ракетного удара ВСУ по приграничному городу Валуйки Белгородской области. Видео появилось в распоряжении телеканала "360".
Последствия ракетного удара ВСУ по городу Валуйки Белгородской области. Видео © Телеканал "360"
На кадрах видны многочисленные разрушенные дома и сгоревшие автомобили. По словам местных властей, с понедельника строители начнут восстанавливать жилые здания. Сейчас многие жители покидают город.
Ранее, напомним, Валуйки были обстреляны ВСУ в ночь на 16 сентября. Сработала система ПВО, но есть разрушения на земле. Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате атаки погиб один мирный житель, повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города, которое, по последним данным, уже удалось восстановить.
Кадр из видео Телеканал "360"