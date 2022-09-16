Martini, White Horse и Bacardi могут внести в перечень параллельного импорта

Алкоголь могут внести в перечень для параллельного импорта. Такое предложение Минпромторга РФ опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Импортировать, согласно проекту приказа министерства, планируется вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов. В обновлённый перечень для параллельного импорта могут войти в том числе такие торговые марки, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и другие.