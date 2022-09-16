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16 сентября, 18:45

Martini, White Horse и Bacardi могут внести в перечень параллельного импорта

Минпромторг планирует внести алкоголь в перечень параллельного импорта

Алкоголь могут внести в перечень для параллельного импорта. Такое предложение Минпромторга РФ опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Импортировать, согласно проекту приказа министерства, планируется вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов. В обновлённый перечень для параллельного импорта могут войти в том числе такие торговые марки, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и другие.

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя выпивают россияне

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Ранее Лайф писал, что российские рестораны стали заменять импортный алкоголь российским. При этом Минсельхоз сообщил, что вопрос внесения зарубежной винодельческой продукции в список товаров для параллельного импорта не рассматривается.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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