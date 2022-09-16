Martini, White Horse и Bacardi могут внести в перечень параллельного импорта
Минпромторг планирует внести алкоголь в перечень параллельного импорта
Алкоголь могут внести в перечень для параллельного импорта. Такое предложение Минпромторга РФ опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Импортировать, согласно проекту приказа министерства, планируется вина, шампанское и крепкие алкогольные напитки известных брендов. В обновлённый перечень для параллельного импорта могут войти в том числе такие торговые марки, как Martini, Moet, Jagermeister, White Horse, Gancia, Mondoro, Bacardi и другие.
Ранее Лайф писал, что российские рестораны стали заменять импортный алкоголь российским. При этом Минсельхоз сообщил, что вопрос внесения зарубежной винодельческой продукции в список товаров для параллельного импорта не рассматривается.
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