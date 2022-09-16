Эксперт объяснил, почему США хотят ограничить использование карт "Мир"

У Соединённых Штатов Америки не получится ограничить применение карт российской платёжной системы "Мир". Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Максим Чирков. По мнению эксперта, повторится ситуация, которая была с другими антироссийскими санкциями, когда "все будут пытаться сделать вид", что соблюдают ограничения.

"Как мы видим, экспорт российских товаров увеличивается в страны, которые не являются недружественными. То есть иностранные банки будут говорить о том, что они не расширяют действующее соглашение, работают, не нарушают санкции, но в рамках предыдущих соглашений будут пытаться увеличивать свой бизнес, потому что российский рынок, включая платёжную систему, очень большой", — подчеркнул Чирков.

Кроме того, эксперт объяснил, почему Америка хочет ограничить использование карт "Мир". По его мнению, такие идеи возникают из-за того, что данная платёжная система расширяет действие в других странах, в том числе из-за санкций. Специалист добавил, что карты "Мир" занимают рынок Visa и Mastercard, из-за этого США и хотят ограничить их использование.