Пелоси пожелала России страданий и призвала ужесточить санкции
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси пожелала России страданий от западных санкций. По её мнению, рестрикции нужны для того, чтобы остановить спецоперацию на Украине.
"Для этого (прекращения огня. — Прим. Лайфа) необходимы значительная военная поддержка (помощь Киеву. — Прим. Лайфа), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать", — сказала Пелоси на пресс-конференции председателей парламентов "Большой семёрки" в Берлине.
Вместе с тем она считает необходимым ужесточить ограничения против РФ, а также изъять замороженные российские активы и направить эти средства на восстановление инфраструктуры Незалежной.
Ранее президент РФ Владимир Путин указал на провал экономического блицкрига против России. Глава государства ещё раз подчеркнул, что Москва уверенно справляется с внешним давлением, по сути — с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран.
ТАСС / EPA / MICHAEL REYNOLDS