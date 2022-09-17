"Едим слона по частям": Как помочь ребёнку быстрее делать домашнее задание

Во время работы над школьным домашним заданием ребёнок в большинстве случаев отвлекается, ведь ему хочется и погулять, и в соцсетях посидеть. Взрослые научились справляться с подобными сложными ситуациями: выполнять дела по частям. Такой же метод можно применить и в случае "домашки", рассказала Лайфу проректор по обучению и развитию Академии "Ростеха" Юлия Шикова.

"Представьте, что вы закончили рабочий день, пришли домой, поужинали — и снова работать. Доделывать офисные дела, разбирать почту, дописывать отчёт, а ещё нужно готовить, убирать, стирать и т.д. Отложить нельзя, завтра это всё с тебя спросят", — сказала она.

Именно с такой ситуацией школьник ежедневно сталкивается, ведь после возвращения с учёбы и обеда ему снова нужно заниматься. А при этом его отвлекает масса вещей: друзья, прогулки, спорт, книги, игрушки и прочие, куда более привлекательные факторы. В результате родитель возвращается с работы и до глубокого вечера сидит с чадом и невыполненным домашним заданием. Всё-таки взрослый должен ещё проверить уроки, а бывает, что детей школьного возраста в семье больше одного.

Шикова посоветовала в таких случаях предложить ребёнку действовать по-взрослому. Нет необходимости рассказывать ему о матрице Эйзенхауэра и методе Парето, можно просто объяснить простыми словами или раскрыть секрет, как родители справляются с большим количеством заданий на работе.

"Вы используете метод "едим слона по частям": сначала делаем большие дела, потом — по мере важности. Помним, что для ребёнка важна мотивация в освоении нового дела. Особенно хорошо работает "как взрослые", но могут быть и другие варианты", — объяснила эксперт.