Пашинян заявил Мишелю о напряжённой обстановке на границе Армении и Азербайджана
Обстановка на границе Армении и Азербайджана остаётся напряжённой. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в ходе телефонного разговора с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем.
"Премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув факт сохранения напряжённости на границах", — сообщили в пресс-службе кабмина Армении.
Мишель в свою очередь подтвердил готовность содействовать диалогу и миру.
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
Сайт премьера Армении