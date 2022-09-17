Пашинян заявил Мишелю о напряжённой обстановке на границе Армении и Азербайджана

Обстановка на границе Армении и Азербайджана остаётся напряжённой. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в ходе телефонного разговора с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем.

"Премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув факт сохранения напряжённости на границах", — сообщили в пресс-службе кабмина Армении.