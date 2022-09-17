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17 сентября, 09:40

Пашинян заявил Мишелю о напряжённой обстановке на границе Армении и Азербайджана

Обстановка на границе Армении и Азербайджана остаётся напряжённой. Об этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил в ходе телефонного разговора с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем.

"Премьер-министр подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении, подчеркнув факт сохранения напряжённости на границах", — сообщили в пресс-службе кабмина Армении.

Мишель в свою очередь подтвердил готовность содействовать диалогу и миру.

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Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.

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Сайт премьера Армении

Артур Лапсаков

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