Виновник скрылся: В ДТП с участием фуры и школьного автобуса погибли 19 детей и двое взрослых

На востоке Южно-Африканской Республики (ЮАР) произошло смертельное ДТП с участием школьного микроавтобуса и грузовика. Об инциденте сообщает телеканал ENCA.

Момент ДТП в ЮАР, где погибли 19 детей и двое взрослых. Видео © Twitter / ENCA

Авария произошла 16 сентября на скоростной дороге вблизи города Понгола в провинции Квазулу-Натал. Большегруз пытался обогнать другое транспортное средство, но водитель потерял управление и на большой скорости впечатался в школьный микроавтобус. В результате погибли 19 детей и двое взрослых. Школьникам было всего от пяти до 12 лет.

Кадр с места ДТП в ЮАР, где погибли 19 детей и двое взрослых. Фото © Twitter / Vehicle Trackers

При этом виновник трагедии скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают полицейские.