Количество жертв при ударе ВСУ по центру Херсона увеличилось до четырёх

Количество жертв при ударе ВСУ по центру Херсона 16 сентября увеличилось до четырёх человек. Об этом говорится в заявлении областного Минздрава в телеграм-канале.

"В результате вчерашнего ракетного обстрела здания администрации Херсонской области со стороны ВСУ сегодня в реанимации скончалась местная жительница", — сказано в сообщении.

По данным министерства, погибшая женщина была пожилого возраста. Уточняется, что врачи прооперировали её и оказали необходимое лечение, однако в итоге местная жительница скончалась от ранений, несовместимых с жизнью.