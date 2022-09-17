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17 сентября, 09:24

Количество жертв при ударе ВСУ по центру Херсона увеличилось до четырёх

Количество жертв при ударе ВСУ по центру Херсона 16 сентября увеличилось до четырёх человек. Об этом говорится в заявлении областного Минздрава в телеграм-канале.

"В результате вчерашнего ракетного обстрела здания администрации Херсонской области со стороны ВСУ сегодня в реанимации скончалась местная жительница", — сказано в сообщении.

По данным министерства, погибшая женщина была пожилого возраста. Уточняется, что врачи прооперировали её и оказали необходимое лечение, однако в итоге местная жительница скончалась от ранений, несовместимых с жизнью.

Сообщается также, что жертва даже не находилась в здании администрации в тот момент, когда по нему ударили украинские военные, предположительно, из РСЗО HIMARS. Пенсионерка лишь проходила по улице рядом с местом инцидента. Минздрав Херсонской области выразил соболезнования близким женщины.

В Херсоне заявили, что союзные силы полностью контролируют область

В Херсоне заявили, что союзные силы полностью контролируют область

Лайф напоминает, что 16 сентября ВСУ нанесли удар по зданию администрации в Херсоне. Замглавы Кирилл Стремоусов заявил, что ракета, в частности, попала в его кабинет. В результате атаки пострадала начальник Департамента труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, а её водитель погиб. По предварительным данным, украинские войска нанесли не менее пяти ракетных ударов из американской РСЗО HIMARS. Ранее сообщалось, что в результате происшествия погибло три человека.

Обложка ©

ТАСС / Максим Тищенко

Никита Осипов

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