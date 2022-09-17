Песков ответил на вопрос о применении на Украине ядерного оружия
Песков посоветовал читать доктрину РФ в ответ на вопрос о применении ядерного оружия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал обратиться к доктрине РФ, отвечая на вопрос о возможности применения на Украине ядерного оружия.
"Читайте доктрину. Там всё написано", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее китайский аналитик Чэнь Хаоян признал, что Россия и США не хотят ядерной катастрофы. Несмотря на ситуацию на Украине, санкции и давление на РФ, все стороны продолжают сохранять сдержанность, отметил он.