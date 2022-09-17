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17 сентября, 08:37

Песков ответил на вопрос о применении на Украине ядерного оружия

Песков посоветовал читать доктрину РФ в ответ на вопрос о применении ядерного оружия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал обратиться к доктрине РФ, отвечая на вопрос о возможности применения на Украине ядерного оружия.

"Читайте доктрину. Там всё написано", — приводит его слова РИА "Новости".

Байден поразмышлял, чем ответит России на ядерный удар

Байден поразмышлял, чем ответит России на ядерный удар

Ранее китайский аналитик Чэнь Хаоян признал, что Россия и США не хотят ядерной катастрофы. Несмотря на ситуацию на Украине, санкции и давление на РФ, все стороны продолжают сохранять сдержанность, отметил он.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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