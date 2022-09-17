Эффективность хвалёных ракет HARM на Украине оказалась равна нулю

Противорадиолокационные ракеты HARM, поставленные Украине из США, показали там нулевую эффективность. Большая часть этих реактивных снарядов была сбита в воздухе. Об этом рассказал информированный источник РИА "Новости".

"Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине: большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, ещё часть подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО. Отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом", — приводит агентство слова собеседника.

По его мнению, такие проблемы с ракетами HARM объясняются двумя причинами: во-первых, их невысокой максимальной скоростью — немногим более 600 метров в секунду, во-вторых, значительной эффективной площадью рассеяния.

"Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы", — сказал источник агентства.

По его словам, чтобы избежать поражения самолётов-носителей, ВСУ применяли эти ракеты с большой дальности. А это позволяло засекать их до подхода к месту расположения российских систем ПВО. В результате HARM не поразили ни один российский радар или РЛС.