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Опубликовано 17 сентября 2022, 01:27
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Эффективность хвалёных ракет HARM на Украине оказалась равна нулю

РИА "Новости": Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине

Ракета AGM-88 HARM. Фото © Wikipedia / U.S. Navy Photo

Ракета AGM-88 HARM. Фото © Wikipedia / U.S. Navy Photo

Противорадиолокационные ракеты HARM, поставленные Украине из США, показали там нулевую эффективность. Большая часть этих реактивных снарядов была сбита в воздухе. Об этом рассказал информированный источник РИА "Новости".

"Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине: большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, ещё часть подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО. Отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом", — приводит агентство слова собеседника.

По его мнению, такие проблемы с ракетами HARM объясняются двумя причинами: во-первых, их невысокой максимальной скоростью — немногим более 600 метров в секунду, во-вторых, значительной эффективной площадью рассеяния.

"Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы", — сказал источник агентства.

По его словам, чтобы избежать поражения самолётов-носителей, ВСУ применяли эти ракеты с большой дальности. А это позволяло засекать их до подхода к месту расположения российских систем ПВО. В результате HARM не поразили ни один российский радар или РЛС.

Средства ПВО РФ перехватили три ракеты HARM и семь реактивных снарядов
Средства ПВО РФ перехватили три ракеты HARM и семь реактивных снарядов

Лайф рассказывал, что ВКС России сбили украинский МиГ-29, переоборудованный под ракеты HARM. Тогда же добычей стали два украинских штурмовика Су-25.

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Андрей Григорьев
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