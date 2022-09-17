Украинские силовики пытают жителей Харьковской области

Украинские силовики и наёмники пытают и расстреливают жителей Харьковской области, которые оказались на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.

"Мы слышим каждый день о всё новых и новых зверствах, — сообщил он на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации. — Как людей привязывают к деревьям только за то, что они получили российские паспорта, паспорта эти потом прибивают к ногам, как людей расстреливают на улицах".

По его словам, это происходит в том числе в Изюме, Купянске, Великом Бурлуке и Волчанске. Ситуацию в области Ганчев назвал крайне сложной. Он отметил, что люди стали заложниками, "вынужденно находятся на территории и не могут её покинуть". Они "подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских вооружённых формирований и западных наёмников".

Ганчев добавил, что на территории региона сейчас много людей, которые не знают ни русского, ни украинского языка.