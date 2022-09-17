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Регион
Опубликовано 17 сентября 2022, 01:03
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Украинские силовики пытают жителей Харьковской области

Глава Харьковской области Ганчев: ВСУ и наёмники пытают и расстреливают жителей

Украинские силовики и наёмники пытают и расстреливают жителей Харьковской области, которые оказались на подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.

"Мы слышим каждый день о всё новых и новых зверствах, — сообщил он на видео, опубликованном в телеграм-канале администрации. — Как людей привязывают к деревьям только за то, что они получили российские паспорта, паспорта эти потом прибивают к ногам, как людей расстреливают на улицах".

По его словам, это происходит в том числе в Изюме, Купянске, Великом Бурлуке и Волчанске. Ситуацию в области Ганчев назвал крайне сложной. Он отметил, что люди стали заложниками, "вынужденно находятся на территории и не могут её покинуть". Они "подвергаются издевательствам и пыткам со стороны украинских вооружённых формирований и западных наёмников".

Ганчев добавил, что на территории региона сейчас много людей, которые не знают ни русского, ни украинского языка.

В Харьковскую область прибыли офицеры НАТО
В Харьковскую область прибыли офицеры НАТО

Как сообщал Лайф, ранее в Херсонской области также заявили об иностранных наёмниках у границ региона. По словам замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова, сейчас в Незалежной "фактически создали четвёртый рейх", состоящий из группы нацистов и наёмников, а также силой согнанных с улиц людей, которых используют как живой щит.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Андрей Григорьев
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