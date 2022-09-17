Как будет выглядеть новая Lada: Рассказ очевидца

АвтоВАЗ анонсировал, что к 2024–2025 годам разработает и запустит в серию две новые модели Lada. Это будет новое семейство B-класса на глобальной платформе и кроссовер на базе Vesta. Первая из них получила условное название "новая Гранта". Какой она будет, рассказал главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков, видевший прототипы этих автомобилей.

"Машину я видел, она выглядит по-европейски, стильная, реально красивая, с новым имиджем. Это не переделанный Renault Logan, и на "Весту" она не похожа совсем, хотя остались отголоски "иксов" на боковинах", — сказал Кадаков в интервью "Известиям".

По его словам, новая модель будет больше "Гранты", но совсем немного — "на миллиметры". В то же время автомобиль будет меньше "Весты". Разместится между ними и по цене. Будут три версии: седан, универсал и универсал-кросс.

"Причём универсал типа Skoda Fabia, таких у нас нет. Нынешний универсал "Гранта" короткий, а это будет автомобиль с длинным задним свесом", — рассказал автоэксперт.