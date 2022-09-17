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17 сентября, 00:11

Как будет выглядеть новая Lada: Рассказ очевидца

Автоэксперт Кудаков заявил, что новая Lada будет "стильная, реально красивая"

АвтоВАЗ анонсировал, что к 2024–2025 годам разработает и запустит в серию две новые модели Lada. Это будет новое семейство B-класса на глобальной платформе и кроссовер на базе Vesta. Первая из них получила условное название "новая Гранта". Какой она будет, рассказал главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков, видевший прототипы этих автомобилей.

"Машину я видел, она выглядит по-европейски, стильная, реально красивая, с новым имиджем. Это не переделанный Renault Logan, и на "Весту" она не похожа совсем, хотя остались отголоски "иксов" на боковинах", — сказал Кадаков в интервью "Известиям".

АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024–2025 годам

АвтоВАЗ утвердил создание новых моделей Lada к 2024–2025 годам

По его словам, новая модель будет больше "Гранты", но совсем немного — "на миллиметры". В то же время автомобиль будет меньше "Весты". Разместится между ними и по цене. Будут три версии: седан, универсал и универсал-кросс.

"Причём универсал типа Skoda Fabia, таких у нас нет. Нынешний универсал "Гранта" короткий, а это будет автомобиль с длинным задним свесом", — рассказал автоэксперт.

Как рассказывал Лайф, АвтоВАЗу пришлось отказаться от популярной модели — Lada X-Ray. корень проблемы — в поставках. Слишком много компонентов, необходимых для этого автомобиля, оказались заблокированы для закупки в нынешних условиях.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Андрей Григорьев
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