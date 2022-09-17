Как выбрать зимние шины и когда их ставить: Советы эксперта

При выборе шин стоит опираться на свой опыт вождения, его стиль и особенности машины. Такие советы дал автоэксперт Иван Стайлов. Он советует переходить на зимнюю резину в первой декаде или середине октября. К концу этого месяца ночью бывает уже минусовая температура и выпадает снег. Если выехать на следующее утро на летней резине, то увеличивается тормозной путь.

"А поскольку навыки вождения не у всех высокие, то возникают аварии и заносы вплоть до гибели автомобилиста", — заметил Стайлов в интервью телеканалу "360".

Эксперт пояснил, что есть два типа зимних шин — шипованные и фрикционные без шипов, или так называемые липучки. Последние также можно разделить на два подтипа: европейские и скандинавские. Для России, по словам Стайлова, последние предпочтительнее, потому что первые предназначены для более мягкой зимы.

Что же касается шипованных шин, они, по словам эксперта, подойдут для новичков. Такая резина позволяет увереннее чувствовать себя на дороге. Но у неё есть и минусы: при оттепели снижается качество управления и повышается уровень шума.