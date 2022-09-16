Россиянам рассказали, когда следует "переобувать" автомобиль

Менять летнюю резину на автомобилях следует тогда, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже пяти градусов. Об этом в беседе с РИАМО рассказала ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По её словам, до конца сентября вопрос о замене резины на зимнюю не стоит. Эксперт уточнила, что погодные условия, при которых придёт время "переобувания" авто, могут наступить ближе к середине октября.

"Как правило, по климату такое происходит где-то в десятых-пятнадцатых числах октября, поэтому до этого момента ставить вопрос о смене резины пока не стоит", — объяснила Позднякова.

Синоптик уточнила, что менять резину при снижении среднесуточной температуры воздуха нужно из-за изменения характеристик шин. Так, при температуре около пяти градусов и ниже резина теряет эластичность.