Союзные силы полностью контролируют территорию Херсонской области. Утверждающие обратное украинские СМИ лгут. Об этом заявил заместитель руководителя администрации региона региона Кирилл Стремоусов.

"Всё под контролем, Киселёвка находится на тех же позициях, Давыдов Брод на сегодня также находится под контролем Министерства обороны России. Все территории, которые были ещё вчера или позавчера, мы говорим о Херсонской области, находятся под контролем Российской армии", — уточнил он в телеграм-канале.

Стремоусов добавил, что также под контролем союзных сил Бериславский район, Великая Александровка. Замглавы региона пообещал завтра обнародовать информацию по ситуации в селе Давыдов Брод, "где добивают все те украинские части, которые перебрались на левый берег Днепра".