Учёный описал сценарий ядерной войны России и НАТО

В случае если случится ядерная война между Россией и странами НАТО, её последствия будут невообразимы. За несколько часов погибнут десятки миллионы человек. Такой прогноз от доцента Принстонского университета Алекса Глейзера, одного из создателей симулятора столкновения под названием "План А", приводит Newsweek.

Журнал пояснил, что речь о предсказаниях учёного от 2017 года, однако отмечает, что особо актуальны они стали сейчас, после обострения конфликта на Украине.

"План А" показывает, как обмен ядерными ударами может привести к катастрофическим последствиям. По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесёт удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны "могут разрушить по 30 наиболее крупных населённых пунктов и экономических центров друг друга", — полагает глейзер.

Он привёл оценки, согласно которым, всего за несколько часов погибнут более 90 миллионов человек. Затем последует глобальная термоядерная зима, последствия которой и будут для планеты невообразимыми.