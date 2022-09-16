Три удара ножом: Пациент набросился на врача в Армавире

В поликлинике городской больницы Армавира в Краснодарском крае на врача с ножом напал пациент. В Следственном комитет РФ возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство 29-летнего медика.

"Фигурант прошёл в кабинет, где принесённым с собой ножом нанёс не менее 3-х ударов в живот медику. Однако, довести свой преступный умысел ему не удалось, поскольку действия были пресечены очевидцами", — сообщает управление СК РФ по региону.

После нападения злоумышленник попытался свести счёты с жизнью, но это ему не удалось. Мужчину отправили в больницу. И потерпевший, и подозреваемый оказались в реанимации, последний — под охраной. Ранее мужчина наблюдался у этого доктора.