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16 сентября, 19:42

Глава ФСВТС заверил Лайф, что "у нас лучшие беспилотники"

Глава ФСВТС Шугаев: У нас самые замечательные беспилотники

У России самые замечательные беспилотники, иностранные ей не нужны. Такое мнение высказал руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев говорит, что у России лучшие беспилотники. Видео © LiFE

"У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники", — сказал он, отвечая на вопрос Лайфа, есть ли у России проблемы с беспилотниками.

"У нас самые замечательные беспилотники", — подчеркнул Шугаев, отвечая на уточняющий вопрос, нужны ли России турецкие или иранские беспилотники.

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Как рассказывал Лайф, ранее Министерство финансов США обвинило компании Ирана в поставках беспилотников России и ввело против них санкции. А перед этим Дмитрию Пескову пришлось опровергать материал The Washington Post о том, что Иран якобы поставил в Россию беспилотники для использования их в ходе спецоперации.

Александр Юнашев

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