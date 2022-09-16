Глава ФСВТС заверил Лайф, что "у нас лучшие беспилотники"

У России самые замечательные беспилотники, иностранные ей не нужны. Такое мнение высказал руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники", — сказал он, отвечая на вопрос Лайфа, есть ли у России проблемы с беспилотниками.