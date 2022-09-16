В ООН сделали исключение для Зеленского

Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на 77-й сессии дистанционно — с видеообращением. Такое решение для лидера Незалежной принято в обход правил, согласно которым все делегаты должны присутствовать очно. За то, чтобы в отношении Зеленского сделали исключение, сегодня и голосовала Генассамблея ООН.

Соответствующее решение поддержала 101 делегация, сообщили в пресс-службе ООН. Против выступили семь стран: Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа и Сирия, воздержались 19 государств. Отметим, что Генассамблея ООН не приняла поправку, которая предоставляет подобное право другим странам. Соответствующее предложение Белоруссии и РФ поддержали 23 государства, против выступили 67, а воздержались 27. Выступление Зеленского запланировано на 21 сентября.