В ООН сделали исключение для Зеленского
Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить дистанционно в обход правил
Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на 77-й сессии дистанционно — с видеообращением. Такое решение для лидера Незалежной принято в обход правил, согласно которым все делегаты должны присутствовать очно. За то, чтобы в отношении Зеленского сделали исключение, сегодня и голосовала Генассамблея ООН.
Соответствующее решение поддержала 101 делегация, сообщили в пресс-службе ООН. Против выступили семь стран: Россия, Куба, Белоруссия, Эритрея, КНДР, Никарагуа и Сирия, воздержались 19 государств. Отметим, что Генассамблея ООН не приняла поправку, которая предоставляет подобное право другим странам. Соответствующее предложение Белоруссии и РФ поддержали 23 государства, против выступили 67, а воздержались 27. Выступление Зеленского запланировано на 21 сентября.
Ранее Лайф писал, что Россия настаивала на личном присутствии Зеленского на Генассамблее ООН. Как заявил российский постпред при организации Василий Небензя, виртуальное выступление станет нарушением правил.
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