Сколько будут платить безработным: Минтруд назвал возможные суммы

Министерство труда и социальной защиты России предложило установить в 2023 году размер пособия по безработице 12 792 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Максимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 12 792 рубля, минимальное — в размере 1500 рублей. Соответствующий проект постановления размещён на общественное обсуждение", — говорится в сообщении.

Минтруд подчеркнул, что условия выплаты пособия будут прежними. После регистрации в таком статусе россиянин в первые три месяца будет получать 75% от заработка (но не более 12 792 руб.). В следующие три месяца эта сумма сократится до 60% от заработка, но составит не более 5000 рублей. Минимальную сумму пособия планируется, как и ранее, выплачивать в течение трёх месяцев.

Максимальное пособие смогут получать те, кто до постановки на учёт в качестве безработного отработал более полугода. А минимальным придётся довольствоваться тем, кто: прежде не работал по найму;

у кого перерыв в трудовой деятельности составляет более года;

работал менее 26 недель в течение года до постановки на учёт;

был уволен за какие-то нарушения.