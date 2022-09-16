В Кремле удивились идее Зеленского обменять людей на аммиак

В Кремле считают неуместной идею президента Украины Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на разблокировку транзита по аммиакопроводу "Тольятти – Одесса". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разве люди и аммиак — это одно и то же?!", — скептически оценил идею Зеленского Песков, отвечая на вопрос журналистов, готов ли Кремль рассмотреть такую возможность.