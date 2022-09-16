В Кремле удивились идее Зеленского обменять людей на аммиак
Песков не оценил идею Зеленского обменять пленных ВСУ на поставки аммиака
В Кремле считают неуместной идею президента Украины Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на разблокировку транзита по аммиакопроводу "Тольятти – Одесса". Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Разве люди и аммиак — это одно и то же?!", — скептически оценил идею Зеленского Песков, отвечая на вопрос журналистов, готов ли Кремль рассмотреть такую возможность.
Как сообщал Лайф, ранее Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что Киев поддержит идею возобновления экспорта российского аммиака через территорию Незалежной, если Москва вернёт Киеву украинских военнопленных. Украинский лидер предложил такие условия в ответ на призыв ООН.
Telegram / Zelenskiy/Official