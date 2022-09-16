США заподозрили Китай в планах захватить Тайвань
CNN: ЦРУ подозревает, что Китай готовится захватить Тайвань к 2027 году
Председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил вооружённым силам страны подготовиться к установлению контроля над Тайванем и случиться это должно к 2027 году. Об этом, как передаёт CNN, заявил замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн.
Вместе с тем, по его словам, разведка США сейчас не склонна считать, что власти Китая приняли такое решение окончательно.
Тайвань управляется отдельной администрацией с 1949 года. Тогда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Пекин считает Тайвань своей провинцией. Этой же позиции придерживаются и другие страны, в том числе Россия.
Как рассказывал Лайф, в августе этого года армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это было связано с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Её поездка усугубила отношения между сторонами. Однако Штаты на этом не остановились. 14 августа на Тайвань с рабочим визитом приехала новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки. А затем с официальным визитом на Тайвань прибыл губернатор штата Индиана Эрик Холкомб.
ТАСС / Юрий Смитюк