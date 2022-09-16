США заподозрили Китай в планах захватить Тайвань

Председатель КНР Си Цзиньпин якобы поручил вооружённым силам страны подготовиться к установлению контроля над Тайванем и случиться это должно к 2027 году. Об этом, как передаёт CNN, заявил замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Коэн.

Вместе с тем, по его словам, разведка США сейчас не склонна считать, что власти Китая приняли такое решение окончательно.