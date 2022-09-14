Ревность и поножовщина: В Краснодаре мужчина зверски расправился с оппонентом, помыл нож в луже и уехал

Ревность стала причиной зверского убийства жителя Краснодара. Кадры ожесточённой расправы публикует телеграм-канал SHOT.

Житель Краснодара из ревности зверски расправился с оппонентом. Видео © Telegram / SHOT

Действия развернулись в одном из дворов, где 50-летний Шарафудин К. сначала сбил своего 49-летнего оппонента на машине, а после принялся за расправу, вооружившись острым ножом.

"Ты что делаешь?! Ты убиваешь человека!" — пытались вразумить мужчину испуганные очевидцы.

Однако тот был настроен крайне решительно, его не смогли остановить даже крики местных жителей, которые стали свидетелями разборки с поножовщиной. На возгласы шокированных женщин каратель лишь отвечал фразой "Я знаю!" и продолжал наносить удары. Завершив начатое, убийца помыл нож в луже и уехал. В итоге через некоторое время его задержала полиция.