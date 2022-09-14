Ревность и поножовщина: В Краснодаре мужчина зверски расправился с оппонентом, помыл нож в луже и уехал
В Краснодаре ревнивый мужчина хладнокровно зарезал местного жителя
Ревность стала причиной зверского убийства жителя Краснодара. Кадры ожесточённой расправы публикует телеграм-канал SHOT.
Житель Краснодара из ревности зверски расправился с оппонентом. Видео © Telegram / SHOT
Действия развернулись в одном из дворов, где 50-летний Шарафудин К. сначала сбил своего 49-летнего оппонента на машине, а после принялся за расправу, вооружившись острым ножом.
"Ты что делаешь?! Ты убиваешь человека!" — пытались вразумить мужчину испуганные очевидцы.
Однако тот был настроен крайне решительно, его не смогли остановить даже крики местных жителей, которые стали свидетелями разборки с поножовщиной. На возгласы шокированных женщин каратель лишь отвечал фразой "Я знаю!" и продолжал наносить удары. Завершив начатое, убийца помыл нож в луже и уехал. В итоге через некоторое время его задержала полиция.
Ранее житель села Петропавловка Джидинского района Бурятии убил 15-летнего подростка, приревновав его к своей жене. По данным следствия, мальчик пришёл в гости к 23-летнему, ранее судимому мужчине, у которого было застолье. В ходе веселья хозяину показалось, что гость заигрывает с его супругой, после чего он бросился на парня с ножом. Обвиняемый несколько раз ударил подростка в грудь и ногу, после чего тот скончался.