Названо единственное место, где люди смогут пережить ядерную войну Учёные просчитали несколько сценариев масштабных ядерных боестолкновений и обнаружили, что на одном из материков люди не будут голодать даже в худшем случае атомной войны между США и Россией. 16 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

На самом деле, по единодушному мнению мировой науки, нас всех ждёт примерно одно и то же и при падении достаточно крупного астероида, и при извержении вулкана типа Йеллоустоуна, и после ядерной войны. В любом из этих случаев самое плохое — это не сам упавший с неба камень, не потоки раскалённой лавы и не ударные волны от взрывов. И не радиация. Самое плохое — это сажа.

Учёные приводят в пример то, что 66 миллионов лет назад убило динозавров. По основной версии, тогда на Землю рухнул астероид диаметром 10–15 километров, отчего на мексиканском полуострове Юкатан до сей поры сохраняется кратер Чиксулуб диаметром 180 километров и глубиной около 20. Исследователи полагают, что катастрофой тогда стала поднявшаяся в воздух до самой стратосферы сажа. Она окутала всю планету непроницаемой пеленой, и на полтора года в мире воцарился круглосуточный мрак. Отсюда — массовая гибель растений и животных.

Приблизительно то же самое предвидит наука и в случае атомной войны. Международная команда исследователей недавно рассчитала последствия шести различных сценариев ядерного конфликта. Различаются они по масштабам бедствия. К примеру, в случае ядерной войны между Индией и Пакистаном можно ожидать около сотни атомных взрывов, и это означает выброс в атмосферу порядка пяти миллионов тонн твёрдых частиц. Если в ходе войны на планету обрушится 250 ядерных зарядов, то по воздуху будет разносить уже 27 миллионов тонн сажи. А самый страшный из изученных вариантов — атомная война между США и Россией: 150 миллионов тонн выбросов.

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Компьютерное моделирование показало, что во всех случаях будет происходить в следующие 15 лет. И оказалось, что происходить будет, в общем-то, одно и то же, только в разных масштабах, а именно: поверхности планеты будет достигать меньше солнечного света, температура на Земле резко упадёт, а вместе с ней — урожайность и улов рыбы. Международная торговля прекратится. Скорее всего, люди перестанут заниматься животноводством, а корма будут есть сами. Впрочем, учёные рассмотрели три варианта: сохранение скотоводства на прежнем уровне, частичное прекращение и полный отказ от разведения животных. Надо сказать, при ядерной войне сравнительно небольших масштабов без животноводства ситуация выглядит несколько получше, а вот в случае столкновения США и России хочешь — разводи, а хочешь — не разводи, это уже роли не играет.

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И ещё примечательно, что, как выдают компьютерные модели, Россия будет голодать практически при всех сценариях, за исключением самого небольшого конфликта (Индия – Пакистан, пять миллионов тонн сажи). США начинают постигать, что такое тотальный голод, лишь при выбросах начиная с 37 миллионов тонн. При этом любопытно, что Индия, Бразилия, несколько африканских стран, а также Испания и Франция чувствуют себя вполне терпимо вплоть до момента войны между Россией и США.

Прогнозы по ситуации с продовольствием в мире при различных сценариях ядерной войны. Зелёным цветом обозначена нормальная ситуация, жёлтым — недоедание, красным — голод. Фото © Nature

Но есть такое место на карте мира, где, по научным прогнозам, даже в самом пиковом случае люди не только не будут именно голодать, но и даже недоедание им не грозит. Это Австралия. И Новая Зеландия. По мнению учёных, Зелёный континент продержится за счёт пшеницы, это главная сельскохозяйственная культура австралийцев. Они выращивают её в объёмах больше 20 миллионов тонн, из них примерно половина уходит на экспорт. В случае ядерной войны, конечно, урожаи наверняка упадут, но и никакого экспорта не будет. Значит, если даже эти урожаи упадут вдвое, на себя им хватит. В то же время учёные признают, что в этих расчётах не учитывают одного весьма ожидаемого фактора: в Австралию наверняка хлынет поток беженцев из Евразии и вообще отовсюду, откуда только можно. Соответственно, большему количеству людей нужно будет прокормиться.

Но если вернуться к ситуации для нашей страны, то эти прогнозы наводят на некоторые соображения: на самом деле получается, что Америка абсолютно не заинтересована в полномасштабной войне против России. Если стоит задача нам навредить, то стратегически гораздо выгоднее поспособствовать разжиганию какого-то не самого крупного конфликта в Евразии, самим оставаясь как бы ни при чём.

Фото © Shutterstock Как избежать ядерной войны? 0 Уничтожить всё ядерное оружие Сохранять баланс сил

Авторы Адель Романенкова