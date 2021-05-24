Терзай мне сердце, Триединый Бог, Меня исправить не пытайся зря: Разбей, сожги и вновь создай меня, Чтобы возвыситься и встать я смог Фрагмент произведения Джона Донна "Священный сонет XIV", перевод Надежды Стариш

Именно эти стихи вдохновили создателей первой в истории человечества ядерной бомбы назвать её испытание Trinity — Троицей. Сложно теперь понять, насколько они были набожными и как это согласуется с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. Факт тот, что эпохальное событие записано в летопись истории под таким названием. Произошло оно 16 июля 1945 года в американском штате Нью-Мексико — в пустыне, на полигоне Аламогордо.

https://www.flickr.com/photos/suburbanadventure/5596890896/in/photostream/

Это всё, что осталось от испытательной башни, на которую водрузили тогда ту самую бомбу. Само взрывное устройство нарекли просто "штучкой" — Gadget. А вот что с тех самых пор и до сегодняшнего дня продолжают находить в этих местах.

https://www.flickr.com/photos/suburbanadventure/5596311577/

Это то, что стало с песком под действием ядерного взрыва. Материал получил название "тринитит".

https://www.flickr.com/photos/suburbanadventure/5596310207/in/photostream/

"Извлечение тринитита является кражей государственного имущества и карается штрафами и тюремным заключением", — гласит эта табличка. Впрочем, предостережение, похоже, малоэффективно.

https://www.flickr.com/photos/tankrat01/16856093799/

— Вы всё ещё можете купить его в больших количествах на eBay, — уверяет соавтор исследования и заслуженный директор Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико Терри Уоллес.

А самые страстные ценители таких вещей ищут особую разновидность тринитита. Вот такую.

Взято отсюда: https://www.sciencenews.org/article/new-quasi-crystal-formed-first-atomic-bomb-test. Подозреваю, что на самом деле оно отсюда: https://www.pnas.org/content/118/22/e2101350118 но у меня полный текст не открывается даже сайхабом

Это тоже результат взрыва "штучки", а своим цветом он обязан обилию меди: образовался там, где бомба расплавила или вовсе испарила линии электропередачи. Получилось стекловидное соединение кремния, меди, кальция и железа. И именно оно много лет вызывало особенный интерес у физиков. Дело в том, что, по их расчётам, содержание металла могло придать такому веществу уникальную кристаллическую структуру. Чтобы это проверить, нужно было иметь это вещество в наличии, а это оказалось очень непросто.

— Я много месяцев расспрашивал людей в поисках красного тринитита, — рассказал исследователь из Принстонского университета Пол Стейнхардт.

В конце концов его коллега, минеролог из Университета Флоренции Лука Бинди, смог раздобыть крохотное зёрнышко и изучить его с помощью рентгена и микроскопа. И выяснилось, что всё именно так, как они и ожидали: атомы сплетены совсем не так, как у обычных кристаллов. У обычных есть стандартная повторяющаяся кристаллическая решётка. Но у этого тринитита хоть и есть своя сложная симметрия, но решётка тем не менее не повторяется. Такое вещество называется квазикристаллом.

Модель квазикристалла, состоящего из атомов алюминия, магния и палладия. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB#:~:text=%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%CC%81%D0%BB%D0%BB%20(%D0%BE%D1%82%20%D0%BB%D0%B0%D1%82.,%D1%81%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.

Его теоретически предсказал Роджер Пенроуз — тот самый, которому недавно дали Нобелевскую премию за исследование чёрных дыр и который заявил о научном доказательстве существования души. Фактически решётка квазикристалла — трёхмерная версия замысловатой мозаики Пенроуза.

Физик Роджер Пенроуз на фоне пола, выложенного мозаикой Пенроуза. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RogerPenroseTileTAMU2010.jpg

На практике такую решётку впервые удалось увидеть лишь в 1980-х годах в лабораторных условиях. А в 2011 году квазикристаллы нашли в метеорите Хатырка — он упал недалеко от одноимённой реки на Чукотке. По мнению учёных, это было примерно десять тысяч лет назад. А необычную структуру метеорит получил после столкновения его "материнского" небесного тела с чем-то довольно крупным.

Микроскопический фрагмент метеорита Хатырка: https://www.nature.com/articles/srep38117#Fig1

То есть для формирования квазикристалла нужно было давление в пять гигапаскалей (для сравнения: давление земной атмосферы — всего 101 килопаскаль, то есть в сотни тысяч раз меньше) и температура около +1200 градусов по Цельсию. Лишь сравнительно недавно учёные сопоставили полученные данные и поняли, что у них ещё 75 лет назад была возможность увидеть результат подобного события.

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