Украинские вооружённые силы выпустили не менее трёх снарядов по Ворошиловскому району в Донецке. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

ВСУ обстреливают центр Донецка. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"

"В 11:38 начался обстрел Ворошиловского района. Подробности уточняются. Соблюдайте крайнюю осторожность и не выходите из укрытий без острой необходимости! Берегите себя и своих близких!" — написал он, позже уточнив, что повреждения получили административные здания.