ВСУ обстреливают центр Донецка
Украинские вооружённые силы выпустили не менее трёх снарядов по Ворошиловскому району в Донецке. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
ВСУ обстреливают центр Донецка. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"
"В 11:38 начался обстрел Ворошиловского района. Подробности уточняются. Соблюдайте крайнюю осторожность и не выходите из укрытий без острой необходимости! Берегите себя и своих близких!" — написал он, позже уточнив, что повреждения получили административные здания.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска обстреливают белгородское село Красный Хутор. Кроме того, есть сообщения об одной пострадавшей жительнице, к ней выехала бригада медиков, уточнил глава области.
Telegram / "Типичный Донецк"