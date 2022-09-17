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17 сентября, 09:28

ВСУ обстреливают центр Донецка

Украинские вооружённые силы выпустили не менее трёх снарядов по Ворошиловскому району в Донецке. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

ВСУ обстреливают центр Донецка. Видео © Telegram / "Типичный Донецк"

"В 11:38 начался обстрел Ворошиловского района. Подробности уточняются. Соблюдайте крайнюю осторожность и не выходите из укрытий без острой необходимости! Берегите себя и своих близких!" — написал он, позже уточнив, что повреждения получили административные здания.

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Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска обстреливают белгородское село Красный Хутор. Кроме того, есть сообщения об одной пострадавшей жительнице, к ней выехала бригада медиков, уточнил глава области.

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Telegram / "Типичный Донецк"

Григорий Воронцов

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