Клинический психолог назвал типы людей, наиболее подверженных осенней депрессии

Люди, которые считают, что их жизнь должна развиваться лишь в лучшую сторону, не готовы к временному снижению эффективности, поэтому наиболее подвержены осенней депрессии. Об этом рассказал в беседе с RT клинический психолог, писатель, лауреат премии "Золотая Психея" Михаил Хорс.

Он отметил, что осенью сокращается длительность светового дня, у многих наблюдается дефицит витаминов D и E. К тому же период отпусков заканчивается, и теперь приходится просыпаться раньше. Таким образом, отметил психолог, накапливается физическая усталость. И на кого-то все эти факторы влияют негативно, в то время как у других изменений не наблюдается.

И люди первого типа по-настоящему верят в то, что их жизнь должна развиваться исключительно в лучшую сторону. По словам эксперта, когда же тонус такого человека понижается, то внутри он начинает протестовать, затем возникает эмоциональное напряжение, а как следствие — появляется сезонная депрессия. А люди, относящиеся ко второму типу, обычно готовы к тому, что самочувствие может временно ухудшиться, а эффективность — снизиться. Следовательно, подобные изменения осенью они не воспринимают так болезненно. Первому типу психолог порекомендовал снизить уровень требовательности к своей эффективности и комфорту. Хорс также назвал ещё одну причину ухудшения самочувствия.

"Человек наслушался блогеров и псевдогуру, которые говорят: "Всё зависит от тебя, ты всё можешь, у тебя всё получится!" — и он живёт в определённой эйфории, а в реальности сталкивается с тем, что от него не всё зависит. И вот этот конфликт и есть отрицание своего права на волнообразное развитие", — рассказал клинический психолог.