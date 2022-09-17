Раскол общества: Американист рассказал, почему США оказались на грани гражданской войны

Американское общество в настоящий момент находится в состоянии сильнейшего раскола. За два года у демократа Джо Байдена не получилось стать уникальным президентом, а его рейтинг поддержки просел ниже плинтуса. Об этом рассказал американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин.

Специалист напомнил, что нынешний лидер США считает сторонников его предшественника Дональда Трампа фашистами и экстремистами. Это свидетельствует о желании демократов как можно крепче держаться за власть, чтобы она не попала в руки республиканцев.

"В США появился термин для Байдена — divider-in-chief (верховный разделитель по аналогии с верховным главнокомандующим. — Прим. Лайфа). Это тот человек, который не протягивает руку голосовавшим против него, а, наоборот, называет их внутренними террористами", — приводит телеканал "360" слова Домрина.

К напряжению в американском обществе также привели экономические проблемы. Особенно местные жители недовольны выросшей инфляцией, которая достигла уже почти 9%. В связи с таким спадом Байден подвергся резкой критике со стороны местных жителей, СМИ и политических оппонентов. Политолог Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков считает, что социальные волнения обернутся гражданской войной. Причём сами демократы во главе с Байденом накаляют обстановку.