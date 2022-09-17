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Регион
Опубликовано 17 сентября 2022, 09:30
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Разведчик рассказал о бое с превосходящими в 50 раз силами ВСУ и захваченном трофее

Российские бойцы разведывательного подразделения не понесли потерь при боестолкновении с превосходящими в 50 раз силами украинских военных. Как рассказал один из военнослужащих, в качестве трофея также удалось захватить автоматический гранатомёт.

20 солдат разведки выдвинулись в сторону укрепрайона ВСУ, где обнаружили тысячу украинских военных, поэтому с боем были вынуждены отступить. В ходе этого у противника удалось утащить автоматический гранатомёт, стреляющий американскими ВОГами. Теперь, по словам разведчика, которые приводит РИА "Новости", он используется против ВСУ.

В ходе рейда к укрепрайону разведчики действовали двумя мобильными группами, и, пока внимание противника было сосредоточено на одной из групп, украинские преследователи были устранены, добавил военнослужащий.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что план спецоперации на Украине корректировке не подлежит. Об этом он сказал журналистам по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

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Артур Лапсаков
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