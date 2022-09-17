Разведчик рассказал о бое с превосходящими в 50 раз силами ВСУ и захваченном трофее
Российские бойцы разведывательного подразделения не понесли потерь при боестолкновении с превосходящими в 50 раз силами украинских военных. Как рассказал один из военнослужащих, в качестве трофея также удалось захватить автоматический гранатомёт.
20 солдат разведки выдвинулись в сторону укрепрайона ВСУ, где обнаружили тысячу украинских военных, поэтому с боем были вынуждены отступить. В ходе этого у противника удалось утащить автоматический гранатомёт, стреляющий американскими ВОГами. Теперь, по словам разведчика, которые приводит РИА "Новости", он используется против ВСУ.
В ходе рейда к укрепрайону разведчики действовали двумя мобильными группами, и, пока внимание противника было сосредоточено на одной из групп, украинские преследователи были устранены, добавил военнослужащий.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что план спецоперации на Украине корректировке не подлежит. Об этом он сказал журналистам по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.
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