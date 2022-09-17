Стремоусов: Украинские бойцы под Херсоном рады попасть в плен, ведь это спасает им жизнь

Некоторые украинские военные были рады попасть в плен в ходе боевых действий около границ Херсонской области, так как это спасает им жизнь. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

Он также подчеркнул, что бойцы Незалежной не хотят снова идти воевать. По словам Стремоусова, в ВСУ расстреливают тех, кто отказывается брать в руки оружие, военных заставляют участвовать в боевых действиях и используют их как живой щит и пушечное мясо.

"Из пленных, кого я видел, ни одного не было идейного. Никто из них ничего не выкрикивал нелестного в отношении России и русских солдат. Они просят все статуса и спасения. Они утверждают, что их не только заставили взять в руки оружие, но и поставили в безвыходное положение", — отметил Стремоусов.