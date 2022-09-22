Что случится с рублём до конца недели: Российской валюте спрогнозировали боковое движение курса

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что до конца текущей недели рубль к доллару, евро и юаню останется в сформированных диапазонах. Это мнение он высказал в беседе с агентством "Прайм".

"В среду после повышения уровня утренней волатильности курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия вторника. Курс доллара поднимался до отметки 62,79 руб., курс евро — до 62,20 руб. <…> За последние пять дней объёмы торгов по валютам недружественных стран сократились", — сказал Антонов.

Специалист обратил внимание на тот факт, что объём торгов юань/рубль увеличился с начала года в два раза: с 32,6 млрд рублей до 71,5 млрд. До конца текущей недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль продолжат прежнее боковое движение в сформированных диапазонах. Так, для доллара и евро равновесный уровень составляет 60 рублей, для юаня — 8,55 рубля. Эксперт прогнозирует, что рубль продолжит умеренно укрепляться.