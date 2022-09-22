20 лет спустя: Школьников снова захотели обучать начальной военной подготовке

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку (НВП) в школы. Он считает эту меру крайне важной в нынешней ситуации.

"Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования", — приводит слова Чернышова РИА "Новости".

Начальную военную подготовку в школах России исключили из программы в начале 1990-х годов. В конце июня 2022 года депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили возродить этот курс. Соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.