20 лет спустя: Школьников снова захотели обучать начальной военной подготовке
Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил вернуть начальную военную подготовку в школы
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку (НВП) в школы. Он считает эту меру крайне важной в нынешней ситуации.
"Направил министру просвещения Сергею Кравцову обращение вернуть начальную военную подготовку в школьную программу. Это очень важно в новых реалиях. Старшеклассники должны уметь самые элементарные вещи в рамках системы образования. Мы обязаны вернуть добрые традиции в системе образования", — приводит слова Чернышова РИА "Новости".
Начальную военную подготовку в школах России исключили из программы в начале 1990-х годов. В конце июня 2022 года депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили возродить этот курс. Соответствующее письмо они направили на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
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