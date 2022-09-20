Четыре "волшебных" шага к безболезненным урокам с ребёнком

С началом учебного года практически каждый родитель сталкивается с вопросом: как помочь ребёнку с уроками? Ведь важно, чтобы для школьника этот процесс был безболезненным и желанным. Ответить на этот вопрос Лайфу помогла проректор по обучению и развитию Академии "Ростеха" Юлия Шикова. По её словам, есть несколько шагов, которые облегчат этот процесс как детям, так и родителям.

Первый шаг — выписывать на листок предметы, по которым нужно сделать домашнее задание. Фото © Unsplash

Это делается легко и просто: берём школьное расписание, выписываем предметы, по которым нужно сделать домашнее задание. Не важно куда — на листок, в планшет или в гугл-таблицу. Главное, чтобы ребёнку было комфортно вести такую табличку. В ходе записей выяснится, что предметов, по которым домашнее задание задают "сегодня на завтра", всего два или три, а все остальные — только один или два раза в неделю. Соответственно, эти задачи можно сделать на выходных или в свободный день, когда у ребёнка больше времени, пояснила педагог.

Выписываем в столбик домашнее задание "сегодня на завтра". Фото © Unsplash

Например, домашнее задание задали по математике, литературе или русскому языку. Визуализация помогает понять, что делать задания по всем предметам одновременно не нужно, как и удерживать всю информацию в голове.

Разбираемся с "много задают". Фото © Unsplash

К примеру, по одному предмету всего два задания. Ребёнку нужно приблизительно посчитать, сколько времени потребуется на их решение. Если он не сможет ответить, помогите ему. Так, можете провести тест: включите таймер, пока он решает примеры, на это уйдёт около 20-30 минут. Три предмета — это полтора-два, максимум три часа, включая перерывы. Но никак не половина дня и весь вечер.

Четвёртый шаг — пишем распорядок дня. Фото © Shutterstock

Специалист также рекомендует ввести в правило распорядок дня: школа, отдых, обед и прочее. Затем — домашнее задание: 30 минут на выполнение упражнений и 15 минут отдыха. Можно ставить будильник, так ребёнку будет легче следить за временем. Если есть желание, можно делать уроки и по нескольким предметам на следующую неделю.

По словам собеседницы Лайфа, иногда дети просто боятся попросить родителей о помощи. Нужно убедить школьника, что в такой просьбе нет ничего постыдного. А мама и папа должны понимать, что нельзя ругать чадо за то, что он что-то не понимает. В таком случае можно и договориться заранее: откладывать сложные задания до прихода родителей домой.

"Спокойное отношение к тому, что у ребёнка периодически возникают сложности с пониманием того или иного предмета, их доброжелательность и вовлечённость помогут как сэкономить время выполнения домашнего задания, так и сохранить нервы себе и ребёнку. Результат: к 18:00 уроки сделаны. При этом ребёнок не устал, занимался собственными делами, сохранил тёплые отношения с родителями", — резюмировала проректор.