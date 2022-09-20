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20 сентября, 09:11

Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным

<p>Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл встречу с государственным секретарём Совета безопасности страны Александром Вольфовичем. Обложка © <a href="https://president.gov.by/ru/events/vstrecha-s-gosudarstvennym-sekretarem-soveta-bezopasnosti-belarusi-aleksandrom-volfovichem" target="_blank" rel="noopener noreferrer">БелТА</a></p>

Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл встречу с государственным секретарём Совета безопасности страны Александром Вольфовичем. Обложка © БелТА

Никакого "удара в спину" союзническим российским войскам через Белоруссию быть не должно и не будет. Такие гарантии дал лидер республики Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарём Совета безопасности страны Александром Вольфовичем.

"И, что касается поддержки России, ещё раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", — приводит его слова агентство БелТА.

Также он упомянул о том, что поручал силовым структурам с учётом опыта со времён начала специальной военной операции России на Украине проработать на практике действия на границе с Украиной.

Лукашенко: Белоруссия удержит оборону исконных национальных границ

Лукашенко: Белоруссия удержит оборону исконных национальных границ

Ранее, выступая на патриотическом форуме "Это наша история!", Лукашенко заявил, что США сталкивают европейские страны и Россию на территории Украины. По мнению президента Белоруссии, не исключено, что на месте Незалежной вскоре могут оказаться страны Прибалтики, Молдавия, Польша, Румыния или Сербия.

Оксана Попова

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