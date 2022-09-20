Лукашенко пообещал не допустить удара в спину российским военным

Никакого "удара в спину" союзническим российским войскам через Белоруссию быть не должно и не будет. Такие гарантии дал лидер республики Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарём Совета безопасности страны Александром Вольфовичем.

"И, что касается поддержки России, ещё раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником", — приводит его слова агентство БелТА.

Также он упомянул о том, что поручал силовым структурам с учётом опыта со времён начала специальной военной операции России на Украине проработать на практике действия на границе с Украиной.