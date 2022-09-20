Пушилин: Союзные силы перешли в наступление на Артёмовском направлении

"Что касается Артёмовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артёмовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, а также уже есть определённое продвижение в районе Артёмовского завода шампанских вин", — отметил он в эфире "Соловьёв Live".