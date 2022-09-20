Пушилин: Союзные силы перешли в наступление на Артёмовском направлении
Союзные силы ДНР, ЛНР и РФ перешли в наступление на Артёмовском направлении. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
"Что касается Артёмовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артёмовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, а также уже есть определённое продвижение в районе Артёмовского завода шампанских вин", — отметил он в эфире "Соловьёв Live".
Также, по словам Пушилина, была отбита атака ВСУ на Краснолиманском направлении. Там, в районах населённых пунктов Коровий Яр, Новосёловка, Дробышево два штурмовых батальона 95-й бригады ВСУ пытались перейти к активным действиям, но союзные силы предотвратили эти попытки и противник понёс существенные потери.
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