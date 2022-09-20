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Опубликовано 20 сентября 2022, 09:00

Пушилин: Союзные силы перешли в наступление на Артёмовском направлении

Союзные силы ДНР, ЛНР и РФ перешли в наступление на Артёмовском направлении. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Что касается Артёмовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артёмовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, а также уже есть определённое продвижение в районе Артёмовского завода шампанских вин", — отметил он в эфире "Соловьёв Live".

Названо самое сложное направление на фронте для союзных сил
Названо самое сложное направление на фронте для союзных сил

Также, по словам Пушилина, была отбита атака ВСУ на Краснолиманском направлении. Там, в районах населённых пунктов Коровий Яр, Новосёловка, Дробышево два штурмовых батальона 95-й бригады ВСУ пытались перейти к активным действиям, но союзные силы предотвратили эти попытки и противник понёс существенные потери.

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Александра Вишнякова
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