На Украине медикам начали выдавать таблетки от радиации из-за обстрелов ЗАЭС

В медучреждениях Одессы врачам и младшему персоналу выдали таблетки от радиации — йодид калия — на фоне продолжающихся обстрелов крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей силовых структур. Изначально информация об этом пошла от украинских военных. По данным источников, препаратом снабдили медиков не только в военных госпиталях, но и в гражданских больницах и поликлиниках.

"Врачам выдали таблетки от радиации — калия йодид, 125 мг. Выдали, по их данным, в конце прошлой недели, с инструкцией применять, если будет радиационное или химическое поражение местности", — уточнил собеседник агентства.

Отметим, что йодид калия рекомендуют принимать людям, находящимся в зоне радиационного поражения, для нейтрализации радиоактивного изотопа йод-131. Это один из самых опасных продуктов распада ядерного топлива, который может накапливаться в щитовидной железе и становиться причиной злокачественных образований.