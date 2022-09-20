На Украине медикам начали выдавать таблетки от радиации из-за обстрелов ЗАЭС
РИА "Новости": Врачам в Одессе выдали йодид калия на фоне обстрелов Запорожской АЭС
В медучреждениях Одессы врачам и младшему персоналу выдали таблетки от радиации — йодид калия — на фоне продолжающихся обстрелов крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей силовых структур. Изначально информация об этом пошла от украинских военных. По данным источников, препаратом снабдили медиков не только в военных госпиталях, но и в гражданских больницах и поликлиниках.
"Врачам выдали таблетки от радиации — калия йодид, 125 мг. Выдали, по их данным, в конце прошлой недели, с инструкцией применять, если будет радиационное или химическое поражение местности", — уточнил собеседник агентства.
Отметим, что йодид калия рекомендуют принимать людям, находящимся в зоне радиационного поражения, для нейтрализации радиоактивного изотопа йод-131. Это один из самых опасных продуктов распада ядерного топлива, который может накапливаться в щитовидной железе и становиться причиной злокачественных образований.
Лайф уже сообщал, что ВСУ не перестают наносить удары по районам в непосредственной близости от Запорожской АЭС и расположенной рядом с ней ТЭС. По данным местных властей, даже присутствие миссии МАГАТЭ не повлияло на ВСУ. Они "не сильно стесняются" рабочей группы на территории Запорожской атомной станции и всё равно наносят удары по территории города.
ТАСС / Сергей Мальгавко