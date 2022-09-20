"Русский парень" запустил на Twitch стрим с горящей газовой конфоркой и уже 11 часов троллит европейцев

На стриминговом сервисе обнаружили аккаунт тролля 80 lvl. Какой-то "русский парень" решил похвастаться перед европейцами и вот уже 11 часов показывает, как красиво горит газовая конфорка на его кухне.

Стример показывает, как красиво горит газовая конфорка на его кухне. Видео © twitch / russiangas1

Создатель канала заявил, что в месяц платит всего 1,44 евро, а тратит столько газа, сколько его душе будет угодно. Причём своими словами вызвал бурную реакцию своих зрителей.

Однако российские комментаторы отреагировали с юмором и только поддержали его идею. Некоторые даже назвали его гением и отметили, что он создал канал, чтобы другие могли "греться как у камина".

"Стример жжёт. И в прямом, и переносном смыслах!" — добавили пользователи.