Напуганные скорой зимой европейцы начали воровать дрова
WP: Европейцы в преддверии холодов впадают в отчаяние и воруют дефицитные дрова
По мере приближения зимы европейские жители всё больше впадают в отчаяние — как пишет Washington Post, в ряде стран уже не хватает дров и люди начали их воровать.
Так, газета информирует, что нуждающиеся в деньгах британцы бросают домашних животных, а школы из-за роста цен на электричество больше не могут позволить себе покупать новые учебники. А чиновники Польши уже раздумывают над раздачей многоразовых противодымных масок — вполне вероятно, что полякам зимой придётся жечь мусор для согрева.
В ряде стран Европы уже наблюдается дефицит и стремительный рост цен на "топливо последней надежды" — это дрова, пишут авторы. Брёвна крадут непосредственно с платформ грузовиков, а интернет пестрит поддельными сайтами с торговцами несуществующими дровами.
Аналитик Кристоф Буттервегге прогнозирует, что ближе к холодам многие домохозяйства ФРГ станут отдавать 20–30% доходов на оплату электричества — это, по его мнению, подстегнёт рост уровня энергетической бедности. Специалист полагает, что появится множество бедных людей, которые встанут перед выбором: голодать или мерзнуть.
Ранее австрийский экономист Ральф Шелльхаммер обвинил власти Германии в погоне за экологической повесткой, из-за которой энергетическая и продовольственная безопасность приносятся в жертву климатическим проблемам. Своё мнение аналитик озвучил в статье под названием "Национальный суицид Германии" для издания Spiked.
ТАСС / Imago