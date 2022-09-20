Напуганные скорой зимой европейцы начали воровать дрова

По мере приближения зимы европейские жители всё больше впадают в отчаяние — как пишет Washington Post, в ряде стран уже не хватает дров и люди начали их воровать.

Так, газета информирует, что нуждающиеся в деньгах британцы бросают домашних животных, а школы из-за роста цен на электричество больше не могут позволить себе покупать новые учебники. А чиновники Польши уже раздумывают над раздачей многоразовых противодымных масок — вполне вероятно, что полякам зимой придётся жечь мусор для согрева.

В ряде стран Европы уже наблюдается дефицит и стремительный рост цен на "топливо последней надежды" — это дрова, пишут авторы. Брёвна крадут непосредственно с платформ грузовиков, а интернет пестрит поддельными сайтами с торговцами несуществующими дровами.