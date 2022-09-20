НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 сентября, 02:34

Напуганные скорой зимой европейцы начали воровать дрова

WP: Европейцы в преддверии холодов впадают в отчаяние и воруют дефицитные дрова

По мере приближения зимы европейские жители всё больше впадают в отчаяние — как пишет Washington Post, в ряде стран уже не хватает дров и люди начали их воровать.

Так, газета информирует, что нуждающиеся в деньгах британцы бросают домашних животных, а школы из-за роста цен на электричество больше не могут позволить себе покупать новые учебники. А чиновники Польши уже раздумывают над раздачей многоразовых противодымных масок — вполне вероятно, что полякам зимой придётся жечь мусор для согрева.

В ряде стран Европы уже наблюдается дефицит и стремительный рост цен на "топливо последней надежды" — это дрова, пишут авторы. Брёвна крадут непосредственно с платформ грузовиков, а интернет пестрит поддельными сайтами с торговцами несуществующими дровами.

Аналитик Кристоф Буттервегге прогнозирует, что ближе к холодам многие домохозяйства ФРГ станут отдавать 20–30% доходов на оплату электричества — это, по его мнению, подстегнёт рост уровня энергетической бедности. Специалист полагает, что появится множество бедных людей, которые встанут перед выбором: голодать или мерзнуть.

"Россия лишь стала богаче": В Венгрии рассказали, как ЕС выстрелил себе в ногу санкциями

"Россия лишь стала богаче": В Венгрии рассказали, как ЕС выстрелил себе в ногу санкциями

Ранее австрийский экономист Ральф Шелльхаммер обвинил власти Германии в погоне за экологической повесткой, из-за которой энергетическая и продовольственная безопасность приносятся в жертву климатическим проблемам. Своё мнение аналитик озвучил в статье под названием "Национальный суицид Германии" для издания Spiked.

Обложка ©

ТАСС / Imago

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров