Маск попросит власти США разрешить работу интернет-сети Starlink в Иране

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что намерен просить власти США сделать исключение из санкций для обеспечения работы интернет-сети Starlink в Иране. Сеть Starlink создана и принадлежит компании SpaceX, которую основал миллиардер.

"Starlink попросит об исключении из санкционного режима в отношении Ирана в этом плане (обеспечения работы в исламской республике. — Прим. Лайфа)", — написал Маск на своей странице в "Твиттере".

Ранее на сайте Starlink появилась карта покрытия, из которой следует, что сеть в ближайшее время не намерена начинать работу в Афганистане, Белоруссии, Венесуэле, Иране, Китае, КНДР, на Кубе, а также в России и Сирии.