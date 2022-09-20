Маск попросит власти США разрешить работу интернет-сети Starlink в Иране
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что намерен просить власти США сделать исключение из санкций для обеспечения работы интернет-сети Starlink в Иране. Сеть Starlink создана и принадлежит компании SpaceX, которую основал миллиардер.
"Starlink попросит об исключении из санкционного режима в отношении Ирана в этом плане (обеспечения работы в исламской республике. — Прим. Лайфа)", — написал Маск на своей странице в "Твиттере".
Ранее на сайте Starlink появилась карта покрытия, из которой следует, что сеть в ближайшее время не намерена начинать работу в Афганистане, Белоруссии, Венесуэле, Иране, Китае, КНДР, на Кубе, а также в России и Сирии.
Как сообщал Лайф, Дмитрий Рогозин, на то время ещё глава "Роскосмоса", усмотрел в спутниках Starlink Илона Маска военный потенциал. В Европе тоже призывали ограничить возможности Маска в космосе. По мнению главы ЕКА, американский миллиардер фактически устанавливает на орбите свои правила — это "удивительная ситуация".
ТАСС / EPA / Carina Johansen