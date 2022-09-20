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20 сентября, 02:03

Распелись там: Выходка Трюдо перед похоронами Елизаветы II разозлила канадцев

Премьер Канады Трюдо спел перед похоронами Елизаветы II и нарвался на критику

В Сети появилось видео, на котором видно, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо поёт в лобби отеля в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II. Кадры вызвали бурную реакцию на родине политика. В канцелярии главы канадского правительства позднее подтвердили, что поющий человек в бордовой футболке — это действительно Трюдо.

"После ужина в субботу премьер-министр присоединился к небольшой группе членов канадской делегации, [прибывшей в Лондон на похороны королевы Елизаветы II], которая собралась, чтобы отдать дань уважения жизни и служению Её Величества [народам британского Содружества]", — заявил представитель канцелярии.

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На видео Трюдо исполняет песню Bohemian Rhapsody ("Богемская рапсодия") знаменитой британской рок-группы Queen. На рояле ему аккомпанирует канадский музыкант Грегори Чарльз, также входивший в состав делегации. После того как ролик был опубликован, жители Канады оставили в соцсетях множество комментариев, где открыто утверждают, что считают неприемлемым и недостойным премьер-министра такое выступление перед похоронами британской королевы. Нашлись, впрочем, и те, кто заявил, что "политики тоже люди" и имеют право расслабиться.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Накануне состоялось прощание с Елизаветой II в Вестминстерском дворце, гроб опустили в королевский склеп в часовне Георга VI.

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Трасс оконфузила журналистов на похоронах Елизаветы II

Обложка ©

YouTube / Sami Parvez

Иван Косицын

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