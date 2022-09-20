Распелись там: Выходка Трюдо перед похоронами Елизаветы II разозлила канадцев

В Сети появилось видео, на котором видно, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо поёт в лобби отеля в Лондоне перед похоронами королевы Великобритании Елизаветы II. Кадры вызвали бурную реакцию на родине политика. В канцелярии главы канадского правительства позднее подтвердили, что поющий человек в бордовой футболке — это действительно Трюдо.

"После ужина в субботу премьер-министр присоединился к небольшой группе членов канадской делегации, [прибывшей в Лондон на похороны королевы Елизаветы II] , которая собралась, чтобы отдать дань уважения жизни и служению Её Величества [народам британского Содружества] ", — заявил представитель канцелярии.

На видео Трюдо исполняет песню Bohemian Rhapsody ("Богемская рапсодия") знаменитой британской рок-группы Queen. На рояле ему аккомпанирует канадский музыкант Грегори Чарльз, также входивший в состав делегации. После того как ролик был опубликован, жители Канады оставили в соцсетях множество комментариев, где открыто утверждают, что считают неприемлемым и недостойным премьер-министра такое выступление перед похоронами британской королевы. Нашлись, впрочем, и те, кто заявил, что "политики тоже люди" и имеют право расслабиться.