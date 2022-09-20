Трасс решила, сколько денег дать Киеву в следующем году

Премьер-министр Британии Лиз Трасс на этой неделе намерена сообщить мировым лидерам о планах официального Лондона предоставить Украине не менее 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 2,6 миллиарда долларов) в качестве военной помощи в 2023 году. Об этом сообщает Financial Times.

"Лиз Трасс на этой неделе сообщит мировым лидерам, что Британия в следующем году предоставит сумму, которая сравняется или превысит 2,3 миллиарда, выделенных Украине для военных действий против России в 2022 году, [Трасс объявит об этом] во время своей первой заграничной поездки в качестве премьер-министра Великобритании", — пишет газета.

Премьер, повидавшаяся со многими лидерами на похоронах Елизаветы II в Лондоне, 20 сентября, как ожидается, прибудет в Нью-Йорк и объявит о намерении продолжать поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. По приезде в США она проведёт двусторонние переговоры с американским лидером Джо Байденом, также у премьера запланирована встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В конце августа власти Британии заявляли, что страна с момента начала российской спецоперации на Украине выделила Киеву 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Лондон и ранее объявлял о планах помощи Украине: в августе уже экс-премьер Борис Джонсон рассказал о новом пакете военной помощи Украине на 54 миллиона фунтов (63,5 миллиона долларов), который включает, в частности, ракетные системы, 850 микродронов Black Hornet и две тысячи других беспилотников.