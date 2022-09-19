Германия отправит Киеву обещанные РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo

Германия поставит Украине ещё две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II ("Марс-2") и 50 бронемашин Dingo ("Динго"). Об этом заявило Минобороны ФРГ в "Твиттере", уточнив, что обучать украинских солдат начнут уже с конца сентября.

"Мы держим своё обещание! На Украину будет поставлено ещё две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 [бронемашин] Dingo", — указано в сообщении.