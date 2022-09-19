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19 сентября, 15:01

Германия отправит Киеву обещанные РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo

Минобороны ФРГ сообщило, что отправит Киеву ещё две РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo

Германия поставит Украине ещё две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II ("Марс-2") и 50 бронемашин Dingo ("Динго"). Об этом заявило Минобороны ФРГ в "Твиттере", уточнив, что обучать украинских солдат начнут уже с конца сентября.

"Мы держим своё обещание! На Украину будет поставлено ещё две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 [бронемашин] Dingo", — указано в сообщении.

Посол России рассказал, чего Германия лишится из-за поставок оружия Киеву

Посол России рассказал, чего Германия лишится из-за поставок оружия Киеву

Ранее сообщалось, что в конце августа Германия и Канада согласовали очередной пакет военной помощи Украине. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, в поставку войдут современные системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы и тонны боеприпасов.

Обложка ©

Wikipedia / Karsten Brühl

Татьяна Миссуми

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