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19 сентября, 14:25

Путин посмертно наградил орденом Мужества генпрокурора ЛНР Сергея Горенко

Погибший во время взрыва в здании Генеральной прокуратуры ЛНР глава ведомства Сергей Горенко награждён орденом Мужества по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

"Указом президента РФ Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Сергеевич Горенко награждён (посмертно) орденом Мужества. Также главой Луганской Народной Республики ему присвоено посмертно звание Героя Луганской Народной Республики", — написано в заявлении.

Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при взрыве в Луганске

Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при взрыве в Луганске

Напомним, взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел днём 16 сентября. Погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Правоохранители разыскивают причастных к совершению убийств. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту преступления.

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Wikipedia

Татьяна Миссуми

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