Путин посмертно наградил орденом Мужества генпрокурора ЛНР Сергея Горенко
Погибший во время взрыва в здании Генеральной прокуратуры ЛНР глава ведомства Сергей Горенко награждён орденом Мужества по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.
"Указом президента РФ Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Сергеевич Горенко награждён (посмертно) орденом Мужества. Также главой Луганской Народной Республики ему присвоено посмертно звание Героя Луганской Народной Республики", — написано в заявлении.
Напомним, взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел днём 16 сентября. Погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Правоохранители разыскивают причастных к совершению убийств. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту преступления.