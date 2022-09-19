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Регион
Опубликовано 19 сентября 2022, 14:25
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Путин посмертно наградил орденом Мужества генпрокурора ЛНР Сергея Горенко

Погибший во время взрыва в здании Генеральной прокуратуры ЛНР глава ведомства Сергей Горенко награждён орденом Мужества по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.

"Указом президента РФ Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Сергеевич Горенко награждён (посмертно) орденом Мужества. Также главой Луганской Народной Республики ему присвоено посмертно звание Героя Луганской Народной Республики", — написано в заявлении.

Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при взрыве в Луганске
Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при взрыве в Луганске

Напомним, взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР прогремел днём 16 сентября. Погибли генпрокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Правоохранители разыскивают причастных к совершению убийств. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту преступления.

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Татьяна Миссуми
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