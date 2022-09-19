Китайцам посоветовали "не трогать" иностранцев из-за оспы обезьян

Вероятность начала эпидемии оспы обезьян в Китае крайне мала, однако может увеличиться при телесных контактах с иностранцами, которые недавно приехали из-за границы. Об этом заявил ведущий эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью, а также рассказал о профилактических мерах.

"Иностранцы или репатрианты, прибывшие в Китай из зарубежных районов, где были зафиксированы случаи оспы обезьян, являются потенциальными источниками инфекции", — написал он в социальной сети Weibo.

У Цзунью также дал совет, как защитить себя от оспы обезьян. По его словам, не следует вступать в "тесный телесный контакт" с недавно прибывшими из других стран, где были выявлены вспышки болезни. Кроме того, эксперт назвал необходимым проявлять повышенные меры гигиенической предосторожности в общественных туалетах.